Тарханов назвал нелогичным уход Абаскаля из «Спартака» на старте сезона

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о результатах «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Результаты «Спартака» в последних матчах не могут не настораживать болельщиков. У команды есть небольшой кризис. Посмотрим, как Абаскаль будет выводить красно-белых из этого состояния.

Может ли у «Спартака» в ближайшее время смениться тренер? Об этом говорить преждевременно. Сезон только стартовал, уволить Абаскаля прямо сейчас будет нелогично», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

«Спартак» начал сезон-2023/24 РПЛ с 3 побед подряд. В последних 3 играх команда дважды проиграла и 2 раз сыграла вничью. После 6 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 7-е место.