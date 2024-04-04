Тарханов предположил, при каком условии Абаскаль останется в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос, при каком условии Гильермо Абаскаль может остаться на своем посту в московской команде.

«Сложно сказать, будет Абаскаль в «Спартаке» в следующем сезоне. Руководителям надо задавать этот вопрос. Но, все-таки, будут какие-то изменения. Все зависит от конца сезона, если команда в тройку войдет, то может остаться», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.

3 апреля красно-белые на своем поле проиграли «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.