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4 апреля, 23:28

Тарханов предположил, при каком условии Абаскаль останется в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос, при каком условии Гильермо Абаскаль может остаться на своем посту в московской команде.

«Сложно сказать, будет Абаскаль в «Спартаке» в следующем сезоне. Руководителям надо задавать этот вопрос. Но, все-таки, будут какие-то изменения. Все зависит от конца сезона, если команда в тройку войдет, то может остаться», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.

3 апреля красно-белые на своем поле проиграли «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.

Источник: Vprognoze
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Гильермо Абаскаль
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