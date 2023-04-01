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Тарханов: «Сочи» - просто молодцы, очень грамотно сыграли против «Динамо»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о победе «Сочи» в матче 21-го тура над московским «Динамо» (2:0).

«Сочи» — просто молодцы, сумели переломить ход матча, оказавшись в тяжелом положении. Считаю, что они заслуженно выиграли сегодня. Очень грамотно, организованно сыграли. А «Динамо» играли слишком примитивно, не было яркости в игре команды Йокановича. Бердыев сделал грамотные замены, и «Сочи» преобразились во втором тайме. Стоит отметить то, как здорово вышел Денис Адамов. Молодец парень», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. «Сочи» с 31 баллом располагается на восьмой строчке.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-sochi-prosto-molodtsy-pobeda-zasluzhennaya-berdy-ev-sdelal-gramotny-e-zameny/
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