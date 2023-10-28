Тарханов считает, что травма Джикии не скажется на «Спартаке»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о травме капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Травма Джикии не скажется на «Спартаке», потому что он в последних матчах не играл. Теперь будут играть только Бабич и Дуарте, постоянная двойка в центре обороны», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Также он считает, что футболист стал хуже выступать в этом году.

«Георгия перестали ставить, и это психологически на него повлияло. Он же и за сборную плохо играл», — добавил специалист.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал, что футболист пропустил игру 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:2) из-за травмы.

Всего в этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака».