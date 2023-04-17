Тарханов заявил, что «Ростов» на равных играл с «Зенитом»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы «Ростова» по итогам сезона сохранить место в тройке РПЛ.

«Ростов» вчера очень неплохо выглядел, играли на равных с чемпионом, моменты были. Во втором тайме «Зенит» прибавил и было видно, что «Ростов» не успевал, один Малком сколько мог забить. В целом вчера была хорошая игра. Я не думаю, что «Ростов» выпадет из тройки, но сейчас сложно что-то сказать. Наверное, молодые ребята могут не выдержать такого давления, и команда потеряет место в тройке. «Спартак» и ЦСКА сейчас на ходу, у них опыта побольше, конечно. Это и может стать решающим фактором. Интрига у нас сейчас больше за второе-третье места, чем за чемпионство. Девять очков отыграть практически невозможно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.