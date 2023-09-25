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Сегодня, 22:27

Ташуев — о поражении от «Рубина»: «Сказать, что мы расстроены, значит ничего не сказать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о поражении от «Рубина» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

«Сказать, что мы расстроены, значит ничего не сказать. Учитывая, что команда провела хороший матч. Мы старались доминировать, прессинговать, владеть мячом. К сожалению, третий матч подряд команда показывает хорошую игру, но...

Если честно, при перестройке игры не ожидал, что так быстро футболисты схватят структуру, стиль. Думал, что будет сложнее. Но в целом...надо забивать. К сожалению, этот момент уже третий матч. В каждом матче мы имеем по 5-6 моменту, а гола нет», – сказал Ташуев на пресс-конференции.

После 9 туров «Факел» с 5 очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Факел»
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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