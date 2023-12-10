Ташуев рассказал о настрое на матч «Факела» с «Динамо»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, чего ждет от матча 18-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча стартовала в 14.00 мск в Воронеже.

«Конечно, мы внесли коррективы в подготовку к матчу. Сокращали тренировки и меняли вид работы, но в любом случае мы тренировались на искусственном поле. У нас могут возникнуть проблемы при переходе на такой газон, тут другой отскок и другое владение мячом. Раньше говорили, что если ты мастер, то тебе без разницы на чем играть», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.