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Сегодня, 14:02

Ташуев рассказал о настрое на матч «Факела» с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, чего ждет от матча 18-го тура чемпионата России с «Динамо». Встреча стартовала в 14.00 мск в Воронеже.

«Конечно, мы внесли коррективы в подготовку к матчу. Сокращали тренировки и меняли вид работы, но в любом случае мы тренировались на искусственном поле. У нас могут возникнуть проблемы при переходе на такой газон, тут другой отскок и другое владение мячом. Раньше говорили, что если ты мастер, то тебе без разницы на чем играть», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.

Воронежский клуб с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Бело-голубые располагаются на 3-й строчке, в их активе — 31 балл.
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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