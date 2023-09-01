Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Тихонов рассказал, что думает о «Краснодаре» перед матчем со «Спартаком»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что думает о «Краснодаре» перед матчем 7-го тура РПЛ с красно-белыми.

«Краснодар» очень уверенно смотрелся в начале сезона, однако сейчас «быки» начинают уставать. После серии ярких побед южане сыграли вничью с «Локомотивом» и с «Факелом», которому не сумели забить. Пока непонятно, сможет ли Владимир Ивич рассчитывать на Кайо, который травмировался в последнем матче. Без него могут возникнуть проблемы в защите», — цитирует Тихонова RT.

Команды сыграют в Краснодаре 2 сентября. Начало — в 20.00 мск.

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Краснодар» лидирует с 14 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1197040-tihonov-spartak-rpl
Андрей Тихонов
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев победил австралийца О'Коннелла и вышел в третий круг US Open
Иранского тяжелоатлета Мустафу Раджаи выгнали из спорта за рукопожатие с израильтянином
СК спустя 19 лет установил личность боевика-захватчика школы в Беслане
В Кремле прокомментировали размещение военных предприятий на Украине
Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Факел»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Масоэро прокомментировал неудачные старты «Пари НН» в РПЛ
Тарханов рассказал, в чем у ЦСКА есть преимущество над «Зенитом»
«Пари НН» — «Рубин»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
Зарема Салихова: «Спартак» даже не заметит «Краснодар» на поле»
Кержаков: «Против ЦСКА у «Зенита» никогда не было простых игр»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гулиев рассказал, что не рассматривал предложения российских клубов

«Крылья Советов» — «Факел»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ