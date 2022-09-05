Тихонов считает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом», если усилится новыми игроками

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал матч против «Зенита» (1:2) в рамках восьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если взять вчерашний матч, то «Зенит» просто оказался сильнее «Спартака», именно в этой игре. Я думаю, что «Спартак» в начале игры выглядел неплохо, забил гол, «Зенит» прибавил, индивидуальное мастерство футболистов группы атаки сказалось. Возможно, «Спартаку» во втором тайме нужно было сыграть немного иначе, на результат, может быть, поменять схему, но все это задним числом говорим», — цитирует ТАСС Тихонова.

Бывший игрок считает, что усиление новыми игроками поможет красно-белым.

«Не надо слишком сильно посыпать голову пеплом «Спартаку», это одна игра, посмотрим на реакцию клуба — будет ли команда усиливаться. «Спартаку» нужно забывать результат и работать дальше, в сезоне все может быть, если будут усиления, то конкуренция будет у «Зенита», — добавил он.

«Спартак» набрал 16 очков в 8 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 очками остался единоличным лидером. В следующем туре московский клуб 11 сентября сыграет в гостях против «Ростова».