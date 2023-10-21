Тихонов считает, что у «Рубина» есть шансы не проиграть ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА.

«В этом сезоне армейцы играют неплохо, однако сейчас у них явно не лучший период. Сначала проиграли «Факелу» в Кубке, потом упустили победу в дерби со «Спартаком». Есть проблемы как в защите, так и в нападении. «Рубин» же в последнем матче одержал скромную, но уверенную победу над «Ахматом», а это не самый простой соперник для игры на выезде. Думаю, это придаст казанцам уверенности в своих силах, поэтому у них есть неплохие шансы как минимум не проиграть — все-таки ЦСКА в последних десяти выездных матчах выиграл всего три раза», — приводит слова Тихонова Тихонов Metaratings.ru.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в субботу, 21 октября, в Казани. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.