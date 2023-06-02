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Сегодня, 20:06

Тихонов считает «Спартак» фаворитом в борьбе за второе место в чемпионате России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает красно-белых фаворитами в борьбе за второе место в РПЛ.

«Я думаю, что «Спартак» является фаворитом в борьбе за второе место. «Спартак» должен воспользоваться своим шансом, хотя «Крылья Советов» борются за непопадание в стыковые матчи. То есть у обеих команд решаются определенные задачи. ЦСКА довольно неплохо дома выглядит. «Ростов» хоть и провалил несколько игр, но в последнем матче вырвал победу у «Ахмата». Но это здорово и интересно, когда решается борьба медалистов и команд, которые сыграют в стыковых матчах», — приводит ТАСС слова Тихонова.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://tass.ru/sport/17915347
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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