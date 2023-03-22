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Тикнизян: «Я буду рад, если у Антона Миранчука появится возможность уехать в Европу. Я тоже ставлю себе такую цель»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на информацию о том, что его одноклубник Антон Миранчук намерен уехать в Европу.

«Сначала скажу, что Антон — топовый футболист с космическим набором хороших качеств. Я буду очень рад, если у него появится возможность уехать в Европу. Для меня братья Миранчуки всегда были игроками высокого уровня. Один очень неплохо играет в серии А, другой, несмотря на травмы и сложные периоды, стал лидером «Локомотива». В целом, любой футболист, который выступает уровнем ниже, чем главные европейские лиги, ставит себе задачу в них попасть. Для меня естественно хотеть попробовать свои силы за рубежом. Поэтому я тоже ставлю себе цель когда-нибудь оказаться в одном из ведущих чемпионатов, но на сегодняшний день первая задача — сфокусироваться на игре «Локомотива» и добиваться нужного результата в каждом матче», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

Тикнизян выступает за железнодорожников с августа 2021 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-budu-rad-esli-miranchuk-uedet-v-evropeiskii-top-chempionat-tozhe-stavlyu-sebe-takuyu-cel-237411/
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Антон Миранчук
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ФК Локомотив (Москва)
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