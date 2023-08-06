Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:18

Тимощук: «Вендела достаточно сильно оштрафовали. Думаю, он все осознал»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил игру полузащитника Вендела в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Появление Вендела говорит о том, что после штрафа, который на него наложен, он полностью прощен и является такой же составной частью команды? Готов ли он сейчас больше, чем на 45 минут?

— У нас в любом случае был разговор с командой относительно этой ситуации. Вендела, вы прекрасно знаете, что оштрафовали достаточно сильно. Поэтому, я думаю, он все осознал. И те слова, которые он в прессе заявляет о том, что он готов помогать команде, и состояние его по сегодняшнему матчу вы видели, что он выглядел достаточно хорошо и на мяче, и в созидании, и в желании. Тут, я думаю, вопрос в физическом состоянии. Думаю, в ближайшее время он сможет проводить на поле все 90 минут, но понятно, что мы думаем о том, что он много пропустил, практически месяц подготовки его не было с командой — это тоже вещи, которые не дают нам использовать его с первых минут.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.

Анатолий Тимощук
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Шунин рассказал о новой традиции в «Динамо»
Тюкавин — о своих голах: «У «Зенита» хорошие защитники. Просто удача была на моей стороне»
Фомин: «Считаю, что забить три мяча «Зениту» и выиграть на 90-й минуте — хорошо»
На сколько матчей дисквалифицируют зенитовца Барриоса?
Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Тяжелая победа, ребята показали свои лучшие качества»
Тимощук: «Обидно, что «Зенит» так стартовал, но весь марафон впереди»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФОНБЕТ расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»

Тимощук рассказал, как повлияло на игру «Зенита» отсутствие Семака