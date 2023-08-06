Тимощук: «Вендела достаточно сильно оштрафовали. Думаю, он все осознал»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил игру полузащитника Вендела в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

— Появление Вендела говорит о том, что после штрафа, который на него наложен, он полностью прощен и является такой же составной частью команды? Готов ли он сейчас больше, чем на 45 минут?

— У нас в любом случае был разговор с командой относительно этой ситуации. Вендела, вы прекрасно знаете, что оштрафовали достаточно сильно. Поэтому, я думаю, он все осознал. И те слова, которые он в прессе заявляет о том, что он готов помогать команде, и состояние его по сегодняшнему матчу вы видели, что он выглядел достаточно хорошо и на мяче, и в созидании, и в желании. Тут, я думаю, вопрос в физическом состоянии. Думаю, в ближайшее время он сможет проводить на поле все 90 минут, но понятно, что мы думаем о том, что он много пропустил, практически месяц подготовки его не было с командой — это тоже вещи, которые не дают нам использовать его с первых минут.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.