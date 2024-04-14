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Сегодня, 18:13

Тимощук: «Чемпионская гонка не завершена, нужно быть максимально настроенными»

Алина Савинова
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Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что чемпионская гонка в РПЛ не завершена.

«Завершена ли чемпионская гонка? Я так не думаю. Почему? Потому что отрыв минимальный, за каждую игру (победу) дается три очка. Не хотелось бы заниматься каким-то шапкозакидательством, недооценкой соперника. Вы видите, какая борьба идет в каждом туре, и мы не исключение. Уже потеряли в этом году очки — сыграли два раза вничью. Нельзя никого недооценивать, нужно быть максимально настроенными. Я думаю, каждый из нас должен понимать: пока мы не дойдем до поставленной цели, результат никому не гарантирован», — цитирует Тимощука «РБ Спорт».

В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции. Тройку сильнейших замыкает «Динамо» (38).

Источник: РБ Спорт
Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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