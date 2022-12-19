Точилин сообщил, когда определится его будущее в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал «СЭ», когда будет принято решение о его будущем в клубе.

«У меня отпуск продолжается. Моя судьба станет известна после нового года, мы только тогда выходим из отпуска. Тогда и произойдет встреча с руководством. Сейчас все отдыхают. Пока ни с кем их руководства на эту тему не разговаривал», — сказал Точилин «СЭ».

В субботу, 26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил о том, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.