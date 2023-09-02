Тормена рассказал, почему выбрал «Краснодар», а не «Спартак»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена ответил на вопрос, почему решил присоединиться к черно-зеленым, а не «Спартаку».

— Когда поступило предложение от «Краснодара», поговорил с игроками, которые рассказывали только положительные вещи, изучил инфраструктуру клуба и сделал выбор. Считаю, что правильный.

Все знают, что уровень чемпионата высокий. Он очень конкурентный, но все знают, кто был лидером последние годы. Надеюсь, что буду здесь прогрессировать.

Тормена перешел в «Краснодар» в августе этого года. Контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан на 4 года.