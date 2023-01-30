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Сегодня, 09:27

«Торпедо» может подписать защитника «Ахмата» Быстрова

Алина Савинова
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«Торпедо» интересуется защитником «Ахмата» Маратом Быстровым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб рассматривает несколько кандидатур на позицию правого защитника. Одним из вариантов является 30-летний Быстров.

Футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.

В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров. «Ахмат» идет шестым (26 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-rassmatrivaet-variant-s-perehodom-marata-by-strova/
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