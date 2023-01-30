«Торпедо» может подписать защитника «Ахмата» Быстрова

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«Торпедо» интересуется защитником «Ахмата» Маратом Быстровым, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, московский клуб рассматривает несколько кандидатур на позицию правого защитника. Одним из вариантов является 30-летний Быстров.
Футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.
В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».
«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров. «Ахмат» идет шестым (26 очков).