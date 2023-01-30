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Сегодня, 09:15

Зингаревич объяснил, почему не намерен финансировать футбольный клуб в России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Антон Зингаревич.
Фото ФК «Ботев»
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Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» объяснил, почему не собирается финансировать профессиональный футбольный клуб в России.

— Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам. Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше, — сказал Зингаревич.

Зингаревич с 2012 по 2014 год владел английским «Редингом», а в 2021-м купил болгарский «Ботев» из Пловдива.

Антон Зингаревич. «Футбол как бизнес в России — это очень сложно. Если ты не агент». Интервью Антона Зингаревича

РПЛ
ФК Ботев
Антон Зингаревич
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