«Торпедо» объявило о подписании белорусского защитника Юзепчука

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании защитника солигорского «Шахтера» Романа Юзепчука. За автозаводцев игрок будет выступать под 25-м номером.

«Торпедо» и солигорский «Шахтер» договорились о переходе защитника Романа Юзепчука. Добро пожаловать в наш клуб!" - говорится в сообщении.

25-летний Юзепчук является чемпионом Белоруссии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В феврале 2020 года защитник дебютировал за основную сборную Белоруссии.

В сезоне-2022/23 Юзепчук провел 5 матчей за «Шахтер» во всех турнирах.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 17 матчах.