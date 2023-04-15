Судейство
Сегодня, 20:09
На 42-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не наказал Артема Самсонова 11-метровым ударом и красной карточкой.
Он не увидел, что в площади ворот торпедовец ударил соперника открытыми шипами в голень. Мяч в тот момент находился в игре.
В действия судьи вмешались видеоассистенты Кирилл Левников и Егор Болховитин. Затем после просмотра повторов Шадыханов назначил пенальти, но ошибочно не показал Самсонову красную карточку, ограничившись желтой.