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РПЛ

Сегодня, 08:48

Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ

Алина Савинова
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Transfermarkt подвел итоги летнего трансферного окна для клубов РПЛ. Интернет-портал опубликовал состав сборной из самых дорогих футболистов, перешедших в команды чемпионата России этим летом.

Согласно данным источника, самым дорогим трансфером РПЛ в межсезонье стал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 миллионов евро. На второй строчке — трансфер сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» в «Зенит» (9 миллионов евро), на третьей — покупка «Спартаком» полузащитника Тео Бонгонда из «Кадиса» (7 миллионов евро).

Также в список попали защитники Олег Рябчук («Олимпиакос» — «Спартак», 6 миллионов евро), Витор Тормена («Брага» — «Краснодар», 3 миллиона евро), Мойзес («Интернасьонал» — ЦСКА, 2.3 миллиона евро), полузащитники Чавес («Пачука» — «Динамо», 6.5 миллиона евро), Хесус Медина (ЦСКА — «Спартак», 6 миллионов евро), Хорхе Карраскаль (ЦСКА — «Динамо», 3.5 миллиона евро), нападающий Вильсон Изидор («Локомотив» — «Зенит», аренда — 1.35 миллиона евро), вратарь Денис Адамов («Сочи» — «Зенит», 1 миллион евро).

Летнее трансферное окно в России официально закрылось в ночь на 15 сентября.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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