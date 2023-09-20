Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ

Сегодня, 08:48
Transfermarkt подвел итоги летнего трансферного окна для клубов РПЛ. Интернет-портал опубликовал состав сборной из самых дорогих футболистов, перешедших в команды чемпионата России этим летом.
Согласно данным источника, самым дорогим трансфером РПЛ в межсезонье стал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 миллионов евро. На второй строчке — трансфер сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» в «Зенит» (9 миллионов евро), на третьей — покупка «Спартаком» полузащитника Тео Бонгонда из «Кадиса» (7 миллионов евро).
Также в список попали защитники Олег Рябчук («Олимпиакос» — «Спартак», 6 миллионов евро), Витор Тормена («Брага» — «Краснодар», 3 миллиона евро), Мойзес («Интернасьонал» — ЦСКА, 2.3 миллиона евро), полузащитники Чавес («Пачука» — «Динамо», 6.5 миллиона евро), Хесус Медина (ЦСКА — «Спартак», 6 миллионов евро), Хорхе Карраскаль (ЦСКА — «Динамо», 3.5 миллиона евро), нападающий Вильсон Изидор («Локомотив» — «Зенит», аренда — 1.35 миллиона евро), вратарь Денис Адамов («Сочи» — «Зенит», 1 миллион евро).
Летнее трансферное окно в России официально закрылось в ночь на 15 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -