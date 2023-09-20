Transfermarkt опубликовал состав сборной из самых дорогих трансферов этого лета в РПЛ

Transfermarkt подвел итоги летнего трансферного окна для клубов РПЛ. Интернет-портал опубликовал состав сборной из самых дорогих футболистов, перешедших в команды чемпионата России этим летом.

Согласно данным источника, самым дорогим трансфером РПЛ в межсезонье стал переход бразильского полузащитника Бителло из «Гремио» в «Динамо» за 10 миллионов евро. На второй строчке — трансфер сербского защитника Страхини Эраковича из «Црвены Звезды» в «Зенит» (9 миллионов евро), на третьей — покупка «Спартаком» полузащитника Тео Бонгонда из «Кадиса» (7 миллионов евро).

Также в список попали защитники Олег Рябчук («Олимпиакос» — «Спартак», 6 миллионов евро), Витор Тормена («Брага» — «Краснодар», 3 миллиона евро), Мойзес («Интернасьонал» — ЦСКА, 2.3 миллиона евро), полузащитники Чавес («Пачука» — «Динамо», 6.5 миллиона евро), Хесус Медина (ЦСКА — «Спартак», 6 миллионов евро), Хорхе Карраскаль (ЦСКА — «Динамо», 3.5 миллиона евро), нападающий Вильсон Изидор («Локомотив» — «Зенит», аренда — 1.35 миллиона евро), вратарь Денис Адамов («Сочи» — «Зенит», 1 миллион евро).

Летнее трансферное окно в России официально закрылось в ночь на 15 сентября.