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31 марта, 23:24

Тренер «Краснодара» Мусаев остался недоволен частью игры с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что команда могла сыграть лучше в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей — 1:1.

«Было большое количество моментов, обе команды хотели победить. В первом тайме у нас не все получилось, особенно в середине поля. Во втором тайме у нас все получалось, мы могли забивать много и имели моменты, но пропустили гол из-за ошибки в перестроении. Я недоволен первым таймом, не хватало активности у защитников в приеме, не было компактности», — цитирует Мусаева «Газета.Ru».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы чемпионата России «Зенита» на 1 очко.

Источник: Газета.Ru
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Мурад Мусаев
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