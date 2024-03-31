Тренер «Краснодара» Мусаев остался недоволен частью игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что команда могла сыграть лучше в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива».

Игра проходила на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей — 1:1.

«Было большое количество моментов, обе команды хотели победить. В первом тайме у нас не все получилось, особенно в середине поля. Во втором тайме у нас все получалось, мы могли забивать много и имели моменты, но пропустили гол из-за ошибки в перестроении. Я недоволен первым таймом, не хватало активности у защитников в приеме, не было компактности», — цитирует Мусаева «Газета.Ru».

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы чемпионата России «Зенита» на 1 очко.