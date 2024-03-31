Мусаев рассказал, что бы он хотел изменить в «Краснодаре» после Ивича

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что бывший главный тренер «быков» Владимир Ивич проделал большую работу в команде.

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега провел хорошую работу. Просто у каждого тренера есть свое видение, мне бы хотелось играть в чуть более быстрый и вертикальный футбол, чтобы мяч ходил быстрее», — цитирует Мусаева «Газета.Ru».

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года. Мусаев ранее уже тренировал краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.

После 21 матча РПЛ «быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы чемпионата «Зенита» на 1 очко.