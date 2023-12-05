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РПЛ

Сегодня, 17:32

Тренер Овчинников считает унизительным поражение «Зенита» от «Локомотива»

Руслан Минаев
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Тренер Валерий Овчинников поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

«1:3 от «Локомотива» — это, скажу, унизительный счет. Три мяча пропустить — многовато для чемпиона России.

Я не хочу лезть в дела «Зенита», потому что там Семак разберется лучше, чем все остальные. Но такую мысль скажу: если заморские легионеры не могут играть в холод, значит, не надо их ставить в состав. А когда берешь игрока из банановой республики, надо объяснять, что есть еще и зима, холод, снег», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Овчинников
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