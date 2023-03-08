Тукманов: «Вводить Fan ID надо, но стоит попытаться убрать недопонимание с болельщиками»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, какие действия нужно предпринимать относительно системы Fan ID.

«Разработчикам этого закона надо встретиться с болельщиками и найти какое-то решение. Просто взять и ввести закон без диалога — это неприемлемо в нынешних реалиях. В этот диалог должно включиться министерство спорта и объяснить все людям. Что-то болельщиков настораживает. Надо попытаться это недопонимание убрать. Вводить Fan ID надо, я в этом уверен, но решение должно быть совместным. Тогда и болельщики вернутся на стадион, и власть будет контролировать их поведение. Положа руку на сердце, болельщики не всегда ведут себя правильно на стадионах», — приводит «РБ Спорт» слова Тукманова.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.