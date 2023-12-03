Уциев уверен, что «Ахмат» не вылетит из РПЛ

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос о турнирном положении команды после победы над «Спартаком» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

— Есть уверенность, что «Ахмат» сохранит прописку в РПЛ?

— Конечно. Есть уверенность в команде и партнерах. Надеемся, что у нас получится исправить ситуацию.

— Упал груз с плеч?

— Конечно. Очень переживали из-за того, что долго не побежали. Думаю, в этом плане нам будет легче в следующих матчах. Президент клуба заходил в раздевалку, поздравил и поблагодарил ребят.

«Спартак» после 17-го тура чемпионата России занимает промежуточное седьмое место, набрав 27 оков. «Ахмат» находится на 13-м месте, набрав 16 очков.