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Сегодня, 22:06

Тренер «Спартака» Слишкович — о жесте Бериши: «Неспортивно, так быть не должно»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал стычку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась победой грозненцев со счетом 2:1.

Абаскаль не мог присутствовать на пресс-конференции из-за удаления.

— Что случилось между Абаскалем и Беришой? Как вы увидели этот момент?

— Откровенно говоря, все детали эпизода не видел. Я лишь увидел, как Бериша бежал в сторону нашей скамейки. Было бы понятно, если он являлся автором гола — эйфория. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный, так быть не должно. После этого все поднялись, было много народу — не видел, что происходило дальше. Случилась красная карточка.

— Показалось, что была стычка, когда команды уходили на перерыв.

— Был на поле. Когда прозвучал свисток на перерыв, пошел в раздевалку одним из первых, находился в тренерской. Не видел, что происходило.

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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