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Судейство

Сегодня, 14:32

«Урал» — ЦСКА: впервые в чемпионате ошибку судьи помогли исправить видеоассистенты

Александр Бобров
Шеф-редактор
Максим Мухин сыграл рукой в своей штрафной.
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Во втором тайме матча 1-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — ЦСКА Алексей Амелин не увидел игру рукой Максима Мухина.

Почти через три минуты, в течение которых видеоассистенты Артем Любимов и Андрей Веретешкин провели проверку, а судья изучил видеозапись, рефери все-таки зафиксировал фол и назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева.

Амелин определил, что движение руки Мухина не было естественным — он сыграл ей в мяч. Итоговое решение бригады судей правильное.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Футбол
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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