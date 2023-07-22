«Урал» — ЦСКА: впервые в чемпионате ошибку судьи помогли исправить видеоассистенты

Во втором тайме матча 1-го тура чемпионата России-2023/24 «Урал» — ЦСКА Алексей Амелин не увидел игру рукой Максима Мухина.

Почти через три минуты, в течение которых видеоассистенты Артем Любимов и Андрей Веретешкин провели проверку, а судья изучил видеозапись, рефери все-таки зафиксировал фол и назначил 11-метровый удар в ворота Игоря Акинфеева.

Амелин определил, что движение руки Мухина не было естественным — он сыграл ей в мяч. Итоговое решение бригады судей правильное.