«Урал» на своем поле примет «Рубин» в 14-м туре чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 16. Но екатеринбургский клуб опережает по дополнительным показателям и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова располагается на 12-й строчке.

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