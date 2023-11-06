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Сегодня, 15:30

«Урал» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Урал» на своем поле примет «Рубин» в 14-м туре чемпионата России 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Урал» на своем поле примет «Рубин» в 14-м туре чемпионата России 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 16. Но екатеринбургский клуб опережает по дополнительным показателям и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова располагается на 12-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 16:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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