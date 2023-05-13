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Сегодня, 16:52

В Федерации футбола Армении заявили, что Оганесян пока не согласился выступать за сборную Армении

Алина Савинова
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Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян ответил на вопрос о возможном выступлении российского нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна за сборную Армении.

«Пока никакой конкретной информации о желании Степана Оганесяна выступать за сборную Армении у нас нет. Со стороны Футбольной Федерации Армении была попытка связаться с футболистом, чего мы и добились. Дальше нашего интереса к игроку и общения с ним ничего конкретного не было. Какой-либо дополнительной информацией мы не располагаем», — приводит Sport24 слова Карапетяна.

С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Спартака». В текущем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-13-v-federatsii-futbola-armenii-soobshchili-chto-rossiyanin-oganesyan-poka-ne-soglasilsya-vystupat-za-sbornuyu-armenii
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