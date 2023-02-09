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Сегодня, 14:26

В ФИФА сообщили, что решение по выплатам «Краснодаром» Ботхейму пока не окончательное

Эрик Ботхейм.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что трибунал организации вынес решение по делу норвежского форварда Эрика Ботхейма и «Краснодара».

В среду газета VG сообщила, что ФИФА отклонила жалобу российского клуба в отношении нападающего, который в мае 2022-го разорвал контракт с «быками» в одностороннем порядке. По информации источника, клуб также обязали выплатить игроку 500 тысяч евро.

«Мы можем подтвердить, что 7 февраля 2023 года палата по разрешению споров трибунала вынесла решение по делу между Ботхеймом и «Краснодаром». Поскольку дело еще не окончательное и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дальнейшие комментарии», — цитирует пресс-службу ФИФА ТАСС.

Весной 2022 года ФИФА разрешила футболистам российских команд приостанавливать контракты из-за ситуации на Украине.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе 2022-го из «Буде-Глимта». Стоимость трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 7,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард выступает за «Салернитану».

Источник: https://tass.ru/sport/17007437
Эрик Ботхейм
Футбол
ФК Краснодар
ФК Салернитана
ФИФА
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