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Сегодня, 15:06

В Госдуме прокомментировали инициативу об отмене FAN ID

Микеле Антонов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Сергей Обухов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на инициативу Виталия Милонова отменить паспорт болельщика.

Ранее, 6 июня 2022 года, законопроект Обухова об отмене FAN ID был отклонен Правительством РФ.

«Законопроект об отмене FAN ID лежит без движения. Мы обращались в Правительство с соответствующими запросами. Нам приходил отказ. Мы хотели провести в рамках комитета парламентские слушания. Другие фракции, в том числе и милоновская, не хотели в этом участвовать. Теперь они проснулись. Что касается Милонова, насколько я понял, он собирается лишь задать вопрос господину Мишустину. Пусть задаст. Мы готовы к диалогу, если другие фракции присоединятся, внести более облегченный вариант. Принимайте решение и отменяйте. Главное, чтобы болельщикам было хорошо и безопасно на футболе», — сказал Обухов «СЭ».

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