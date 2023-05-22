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Сегодня, 17:02

В Госдуме РФ рассказали о желании ФИФА вернуть российские клубы в международные соревнования

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» заявление ФИФА продлить разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года.

«Хорошие новости будут, когда четко восстановят наши клубы во всех мероприятиях, в которых мы можем участвовать. Я считаю, что сейчас действуют совсем незаконные санкции по отношению к российскому футболу. Необходимо восстановить без всяких ограничений РФС и наши футбольные клубы. Все остальное, что там делается — этого недостаточно. Что мы сейчас обсуждаем, это не восстановление футбола. Мы прекрасно понимаем, что российский футбол изолирован совершено незаконно. Я общаюсь с руководством РФС. Я знаю точно, они ежедневно работают над восстановлением наших клубов. Они общаются, ведут переговоры. Наверное, это правильный путь, но очень долгий. Хотят ли в ФИФА вернуть наш футбол на международные соревнования? Да, хотят», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня 2022-го, но затем разрешение продлили до 30 июня 2023-го.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
ФИФА
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