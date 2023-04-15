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Сегодня, 16:58

В «Химках» подтвердили намерение оспорить красную карточку Талалаева

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил «СЭ», что клуб намерен оспорить красную карточку главного тренера Андрея Талалаева.

«Будем пытаться отменить красную карточку главного тренера. Андрей Виктроович сказал, что подбросил бутылку на радостях, с его ракурса было видно, что мяч после удара Мирзова летит в ворота», — сказал Оленев «СЭ».

В случае, если жалобу «Химок» не одобрят и красная карточка Талалаева останется в силе, специалист не сможет руководить своей командой в матче 24-го тура РПЛ против «Торпедо».

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года. 11 апреля, через месяц после отставки из московского клуба 50-летний россиянин подписал контракт с «Химками».

Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
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