В «Химках» прокомментировали информацию об отсутствии Глушакова и Лантратова в списках на зимние сборы

Ассистент главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов ответил «СЭ» на вопрос об игроках подмосковной команды, которые пропустят зимний сбор.

По информации журналиста Сергея Ильева, на первый сбор химчан не поедут Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Илья Лантратов и другие.

«Все списки были в стадии обсуждения. Если они озвучены, то имеют под собой основание. У нас было общее собрание, но каких решений по составу не принимали на нем. Не буду рассказывать то, что мы обсуждали на собрании, потому что это внутренняя кухня клуба», — сказал Билялентдинов «СЭ».

В данный момент «Химки» еще не объявляли, где и когда планируют провести зимние сборы. После 17 туров чемпионата России-2022/23 команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 12 очками.