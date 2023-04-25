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Судейство

25 апреля, 23:25

«Ахмат» — «Сочи»: гости грубо нарушили правила игры. Или судья РПЛ не умеет заполнять протокол?

В игре «Ахмат» — «Сочи» выявлено нарушение при заполнении протокола матча
Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот.
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В протоколе матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» (1:0), опубликованном на официальном сайте РПЛ, указано, что гости использовали четыре слота для замен — на 45-й, 71-й, 76-й и 82-й минутах. В то время как правилами игры для этого предусмотрены три слота. Кроме того, замены можно производить в перерыве между таймами.

Исходя из указанного арбитром (скорее всего, протокол заполнял не Артур Федоров, а резервный Игорь Панин), можно предположить, что сочинцы вместе с судейской бригадой грубо нарушили правила игры.

Или же протокол заполнен неверно: первая замена произошла не перед перерывом, а в перерыве. В таком случае должна указываться 46-я, а не 45-я минута.

Скриншот.

Это не первый случай с бригадой, в которой работал резервным Панин. В матче 21-го тура «Динамо» — «Сочи» (0:2) было то же самое. Динамовцы, если верить указанным минутам, вопреки правилам использовали четыре слота для замен, а не три. Но это не так. Замены Гладышева и Макарова произошли в конце 70-й минуты. Обе. А не на 70-й и 71-й. Потом в протокол внесли правку.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Игорь Панин
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