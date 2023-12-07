В КДК РФС объяснили дисквалификацию Абаскаля на три матча

В КДК РФС объяснили дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча.

«Абаскаль принял участие в заседании. Он признал свое поведение неправильным, извинился и сказал, что примет любое наказание в свой адрес. Мы рассмотрели все материалы дела. Пришли к выводу о дисквалификации Абаскаля за агрессивное поведение на три матча РПЛ — два матча реальных и один — условно. Испытательный срок — 1 год. В протоколе было четко указано, что его агрессивное поведение было выражено в толчке игрока соперника двумя руками с применением чрезмерной силы двумя руками после остановки игры», — сообщил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На 34-й минуте матча 17-го тура РПЛ «Спартака» с «Ахматом» (1:2) специалист толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Тренер получил красную карточку.

Из-за отстранения специалист пропустит матчи «Спартака» против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» (19-й тур, дата встречи будет известна позднее).