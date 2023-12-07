Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:11

Галактионова могут наказать за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможном дополнительном наказании для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. В отношении тренера проведут разбирательство после матча 17-го тура РПЛ между «Локо» и «Зенитом» в Москве (3:1), который специалист пропускал из-за дисквалификации.

«В рапорте матча имеется запись, что главный тренер «Локомотива» Галактионов мог общаться с помощником по рации. С нынешнего сезона были внесены изменения в дисциплинарный регламент. Дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами, которые находятся в технической зоне. Этот вопрос мы сегодня не рассматривали. Это произойдет на следующем заседании, так как получили мы эти данные сегодня. С нынешнего сезона есть санкции за это. Мы пригласим Галактионова на заседание», — сказал Григорьянц.

Председатель комитета отметил, что нынешняя дисквалификация Галактионова может быть продлена, в случае если его признают виновным: «В регламенте есть пункт, согласно которому санкция может быть увеличена».

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры на нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. В 18-м туре железнодорожники примут «Урал».

Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Михаил Галактионов
КДК
1
Обсудить
Читайте также
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
ЭСК и Мажич поддержали решение арбитра не удалять Пиняева за фол на Клаудиньо
В КДК РФС объяснили разницу в дисквалификациях Карпина и Галактионова
Защитника «Ростова» Мелехина дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение в игре с ЦСКА
«Слово пацана — 2». Абаскаля и Карпина дисквалифицировали, но испанец оказался мудрее
Гильермо Абаскаль прибыл на заседание КДК РФС
Масалитин: «У «Зенита», когда наступают холода, бразильцы не показывают своего истинного мастерства»
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Чанов: «Если ЦСКА будет реализовывать моменты, команда может претендовать на первое место в РПЛ»
Лапочкин раскритиковал назначение Чистякова и Казарцева на 18-й тур РПЛ
Булыкин уверен, что на матч «Локомотив» — «Урал» повлияет температура поле
Губерниев — о дисквалификации Абаскаля: «Нормальное наказание. Просто стоит держать себя в руках»
Григорьянц заявил, что Абаскаль может оспорить свою дисквалификацию
В КДК РФС объяснили дисквалификацию Карпина на два матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гаджиев назвал нападение сильной стороной «Крыльев Советов»

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Абаскаля на три матча