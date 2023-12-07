Галактионова могут наказать за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможном дополнительном наказании для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. В отношении тренера проведут разбирательство после матча 17-го тура РПЛ между «Локо» и «Зенитом» в Москве (3:1), который специалист пропускал из-за дисквалификации.

«В рапорте матча имеется запись, что главный тренер «Локомотива» Галактионов мог общаться с помощником по рации. С нынешнего сезона были внесены изменения в дисциплинарный регламент. Дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами, которые находятся в технической зоне. Этот вопрос мы сегодня не рассматривали. Это произойдет на следующем заседании, так как получили мы эти данные сегодня. С нынешнего сезона есть санкции за это. Мы пригласим Галактионова на заседание», — сказал Григорьянц.

Председатель комитета отметил, что нынешняя дисквалификация Галактионова может быть продлена, в случае если его признают виновным: «В регламенте есть пункт, согласно которому санкция может быть увеличена».

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры на нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. В 18-м туре железнодорожники примут «Урал».