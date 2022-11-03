В КДК РФС объяснили, почему дисквалифицировали Гогниева на три матча

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча за поведение во время игры 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

Гогниев был удален после первого тайма матча с «Динамо» за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

— Комитет рассмотрел два эпизода с участием Гогниева, — заявил Григорьянц. — В перерыве он после удаления продолжил выражать недовольство судейской бригады с использованием ненормативной лексики. Мы запросили данные у главного судьи Яна Бобровского. Он принял участие в заседании оффлайн.

Поведение тренера было оценено как оскорбительное поведение в адрес официального представителя матча. Гогниев дисквалифицирован на два тура плюс автоматическая дисквалификация на один матч за удаление. Также он оштрафован на 200 тысяч рублей. Что касается недовольства Гогниева и слов в адрес комментатора Дурасова. Оскорблений в сторону Дурасова не было.

— Как Гогниев объяснил свое поведение?

— По ситуации с корреспондентом основного вещателя Гогниев сказал, что он не оскорблял Дурасова, принес свои извинения. Что касается оскорблений арбитров, то Гогниев это отрицал. Но у нас нет презумпции невиновности. Если в рапорте написано, что Гогниев оскорблял арбитра, то это достоверная информация. Бобровский это объяснил. Гогниев не доказал свою невиновность. У Гогниева есть возможность обжаловать штраф, но не дисквалификацию. Мы учли, что он является рецидивистом. Гогниев признался, что сделал выводы из своих ошибок и связал свое поведение с положением клуба.

Из-за дисквалификации Гогниев пропустит матчи «Химок» против против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.

Гогниев возглавляет «Химки» с сентября нынешнего года, под его руководством команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью.