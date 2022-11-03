В КДК РФС объяснили, почему дисквалифицировали Гогниева на три матча

Сегодня, 15:30
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев дисквалифицирован на три матча за поведение во время игры 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).
Гогниев был удален после первого тайма матча с «Динамо» за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.
— Комитет рассмотрел два эпизода с участием Гогниева, — заявил Григорьянц. — В перерыве он после удаления продолжил выражать недовольство судейской бригады с использованием ненормативной лексики. Мы запросили данные у главного судьи Яна Бобровского. Он принял участие в заседании оффлайн.
Поведение тренера было оценено как оскорбительное поведение в адрес официального представителя матча. Гогниев дисквалифицирован на два тура плюс автоматическая дисквалификация на один матч за удаление. Также он оштрафован на 200 тысяч рублей. Что касается недовольства Гогниева и слов в адрес комментатора Дурасова. Оскорблений в сторону Дурасова не было.
— Как Гогниев объяснил свое поведение?
— По ситуации с корреспондентом основного вещателя Гогниев сказал, что он не оскорблял Дурасова, принес свои извинения. Что касается оскорблений арбитров, то Гогниев это отрицал. Но у нас нет презумпции невиновности. Если в рапорте написано, что Гогниев оскорблял арбитра, то это достоверная информация. Бобровский это объяснил. Гогниев не доказал свою невиновность. У Гогниева есть возможность обжаловать штраф, но не дисквалификацию. Мы учли, что он является рецидивистом. Гогниев признался, что сделал выводы из своих ошибок и связал свое поведение с положением клуба.
Из-за дисквалификации Гогниев пропустит матчи «Химок» против против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.
Гогниев возглавляет «Химки» с сентября нынешнего года, под его руководством команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью.