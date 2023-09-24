В концовке матча «Зенит» — «Локомотив» между игроками произошла потасовка

На 90+5-й минуте матча 9-го тура РПЛ между игроками «Зенита» и «Локомотива» произошла потасовка.

Инцидент начался после того, как против полузащитника «Зенита» Венделла были нарушены правила в центре поля. К сбитому игроку подбежал защитник «Локо» Наир Тикнизян и толкнул его. Арбитр матча Владимир Москалев сразу показал Тикнизяну желтую карточку, которая стала для него второй.

В потасовке активно участвовал форвард «Зенита» Иван Сергеев, который что-то говорил футболисту «Локомотива». Добраться до Тикнизяна нападающему не повзолили свои и чужие игроки.