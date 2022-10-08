В «Лацио» опровергли слухи об интересе к Сазонову

Сегодня, 11:55
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сабе Сазонову.
«Мы наблюдаем и интересуемся многими игроками из разных стран и из разных по уровню лиг. Интересуемся ли мы Сабой Сазоновым? Нет», — сказал Игли Таре корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
В этом сезоне Сазонов провел за «Динамо» 11 матчей и не отметился результативными действиями. 19 сентября, стало известно, что 20-летний защитник будет выступать за молодежную сборную Грузии.
Контракт игрока с бело-голубыми действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.