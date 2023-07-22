В «Локомотиве» оценили последнее место гендиректора клуба Леонченко в выборах в правление РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал последнее место генерального директора клуба Владимира Леонченко в голосовании за место в правлении РПЛ.

По информации «РБ Спорт», Леонченко набрал всего два голоса, что стало худшим результатом среди всех кандидатов.

— Леонченко показал невыразительный результат на выборах в правление РПЛ. Занял последние место. Вас не смущает такой низкий авторитет руководителя? Насколько удовлетворены его работой?

— Это личная была инициатива Леонченко — выдвигаться куда-то. Мы не инициировали от клуба его выдвижение.

— Вас это не смутило?

— Каждый имеет право выдвигаться, — сказал Нагорных.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.