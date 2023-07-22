В «Локомотиве» рассказали, почему этим летом не продали Марадишвили в «Урал»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему клуб летом не продал полузащитника Константина Марадишвили

— Примерно в один период с Тикнизяном в «Локомотив» пришел Константин Марадишвили. Этим летом он мог перейти в «Урал». Почему не ушел?

— Потому что он не ушел, потому что он — наш игрок. Мы очень рассчитываем на то, что он будет и дальше развиваться в «Локомотиве».

— Вы его не отпустили, или «Урал» отказался?

— Мы на него рассчитываем.

— Сколько вы абонементов продали?

— Около тысячи.

— Как вы это оцениваете?

— Это недостойный результат. Мы работаем над тем, чтобы цифра была больше. На днях мы получили информацию, что все московские клубы продали меньше десяти тысяч абонементов Конечно, это не та ситуация, которой мы могли бы на сегодняшний день гордиться.