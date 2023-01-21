В «Нижнем Новгороде» отреагировали на новость о возможном приглашении Дзюбы и Глушакова

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном приглашении в клуб нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Дениса Глушакова.

«Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»? Не слышал», — сказал Кудряшов «СЭ».

21 января журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», что «Нижний Новгород» заинтересован в приглашении Глушакова и Дзюбы.

Глушаков 9 января покинул «Химки», Дзюба в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».