В «Нижнем Новгороде» отреагировали на новость о возможном приглашении Дзюбы и Глушакова

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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном приглашении в клуб нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Дениса Глушакова.
«Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»? Не слышал», — сказал Кудряшов «СЭ».
21 января журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», что «Нижний Новгород» заинтересован в приглашении Глушакова и Дзюбы.
Глушаков 9 января покинул «Химки», Дзюба в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».
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