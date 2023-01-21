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Сегодня, 14:17

В «Нижнем Новгороде» заявили, что не предлагали Дзюбе подписать контракт

Виталий Косик
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что клуб не предпринимал попыток подписать контракт с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Предлагал ли «Нижний Новгород» контракт Дзюбе? Нет», — приводит слова Измаилова «РБ Спорт».

В субботу журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», что российский форвард близок к переходу в нижегородский клуб.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-pari-nn-zayavili-chto-ne-predlagali-dzyube-podpisat-kontrakt/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Ливерпуль 0
Челси 0
1-й тайм

П1

29%

2.07

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24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

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П1

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1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
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П1

25%

2.27

П2

16%

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12%

2.10
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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