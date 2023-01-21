В «Нижнем Новгороде» заявили, что не предлагали Дзюбе подписать контракт

Генеральный директор «Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что клуб не предпринимал попыток подписать контракт с экс-форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Предлагал ли «Нижний Новгород» контракт Дзюбе? Нет», — приводит слова Измаилова «РБ Спорт».

В субботу журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», что российский форвард близок к переходу в нижегородский клуб.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.