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Сегодня, 13:55

В «Пари НН» считают, что судьи должны быть открытыми к общению с прессой и клубами

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, нуждается ли клуб во встрече с арбитрами.

«Встреча с судьями? Это нужно обсудить с Сергеем Николаевичем. Если он посчитает, что это нужно, то мы обязательно их пригласим. Проблема слабого судейства? Количество скандалов большое. Все мы это видим, поэтому есть к чему стремиться. Я бы хотел, чтобы мы меньше обсуждали судейство, больше обсуждали футбол, но мы же все прекрасно понимаем. Даже если судья хорошо отрабатывает, к нему есть вопросы всегда. Очень сложная работа. Если будет более открытая история, если судьи будут больше разговаривать с руководством клубов, с футболистами, с прессой, то это будет лучше. Мне очень нравится пример американского футбола. Там все говорят и все понятно. В хоккее в КХЛ так делают. Понятно, что для этого нужно разрешение ФИФА, но к открытости надо идти», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее «Зенит» обратился к главе судей Каманцеву с просьбой провести встречу с игроками по поводу трактовок правил.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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