В пресс-службе «Зенита» прокомментировали ситуацию с болельщиками, у которых возникли проблемы с полицией в Москве

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на ситуацию, в которой оказались поклонники чемпионов России, приехавшие в столицу на сегодняшний матч 5-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Наш клуб заблаговременно готовил организованный выезд болельщиков в Москву: все стороны находились в тесном взаимодействии, и процесс проходил согласно требованиям безопасности и регламента, — сказали «СЭ» в пресс-службе. — Несмотря на заранее отправленные списки и согласованную информацию по маршруту, семь автобусов несколько останавливали для проверки на трассе. Уже в Москве рядом со стадионом наши болельщики еще раз были вынуждены пояснять сотрудникам полиции откуда, с кем и зачем они приехали: в очередной раз сверяли списки, а транспортные средства повторно проходили досмотр технадзором.

Представители правоохранительных органов ссылались на протокол безопасности, хотя вряд ли такой ответ устроил болельщиков.

Мы со своей стороны продолжим работу по защите интересов наших поклонников и рассчитываем, что стороны смогут найти эффективные принципы работы, которые будут гарантировать болельщикам на выездных матчах посещение футбола без лишних проблем и нервов, — заключили в пресс-службе.

Напомним, что утром около 400 поклонников сине-бело-голубых в течении долгого времени тщательно проверяла полиция на подъезде к «Открытие Банк Арене».

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.