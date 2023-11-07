В «Сочи» ответили Гафину на слова о судействе: «Естественно, хотим уйти с последнего места»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» высказывание члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о судействе Владислава Безбородова.

«Это эмоции. Я считаю, что «Сочи» по последним играм ситуация идет к лучшему. Сказали так. Да, естественно, мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся. Будет ли клуб подавать запрос в ЭСК? Сегодня будем решать, как посмотрим все моменты», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что судейство Владислава Безбородова было направлено на помощь «Сочи».