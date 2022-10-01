РПЛ: первый гол ЦСКА записан как автогол защитника «Химок» Идову

1 октября, 20:04
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил два гола в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).
Однако в соответствии с протоколом матча, первый гол ЦСКА записан как автогол защитника «Химок» Брайна Идову.
В этом моменте Чалов покатил мяч мимо голкипера «Химок». Идову пытался выбить мяч, который катился точно в ворота, но сумел лишь добить его в ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования