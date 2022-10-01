РПЛ: первый гол ЦСКА записан как автогол защитника «Химок» Идову

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил два гола в матче 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

Однако в соответствии с протоколом матча, первый гол ЦСКА записан как автогол защитника «Химок» Брайна Идову.

В этом моменте Чалов покатил мяч мимо голкипера «Химок». Идову пытался выбить мяч, который катился точно в ворота, но сумел лишь добить его в ворота.