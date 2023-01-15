Источник: «Спартак» рассматривал вариант подписания защитника «Аль-Айна» Эрика

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В «Спартак» мог перейти бразильский защитник «Аль-Айна» (ОАЭ) Эрик, сообщает Metaratings.ru. 21-летний футболист играет на левом фланге обороны.
По данным источника, переход Эрика мог обойтись в 1,5 миллиона евро, зарплата защитника составляла бы 600 тысяч евро в год. Также игроком в это трансферное окно интересовался другой российский клуб. Красно-белые не стали подписывать молодого футболиста.
Эрик выступает за «Аль-Айн» с 2020 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Эрик провел за «Аль-Айн» 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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